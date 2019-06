El jugador ha enviado 'guiños' para regresar al club azulgrana. | Fuente: EFE

Barcelona negó que se haya contactado con Neymar para su regreso al fútbol español. El vicepresidente del club azulgrana, Jordi Cardoner, aseguró que la junta directiva no ha estudiado por el momento este tema.

"Es probable que Neymar quiera volver al Barza, pero nosotros, en la junta directiva, no nos lo hemos planteado, este tema no se ha puesto encima de la mesa", afirmó Cardoner en una conferencia de prensa.

Asimismo, el vicepresidente del club aseguró que el Barcelona se encuentra en un proceso de salidas y que no están fichando a ningún jugador por el momento. Sin embargo, este jueves se anunció el fichaje del portero Neto Murara.

"No es el momento de hablar de llegadas. Estamos en un proceso de salidas, tal como se explicó, en un periodo que vence el 30 de este mes, donde lo que se va a establecer es una serie de salidas. Tenemos que tener claro que no estamos fichando a nadie actualmente, menos a este jugador [Neymar] con el que no hemos entrado en contacto", afirmó Cardoner, brazo derecho del presidente Jordi Bartomeu.

Neymar, que en 2017 dejó el club azulgrana por un montante récord de 222 millones de euros para jugar en el PSG, estaría interesado en regresar, según varios medios españoles. El diario deportivo Sport publicó en portada el martes que el brasileño de 27 años y el Barcelona habían llegado a "un acuerdo verbal" para un regreso con un contrato de cinco años.

Desde que el futuro de Neymar en París parece incierto, el Barcelona ha sido el foco de atención. El brasileño pasó cuatro años allí (2013-2017) y ganó una Champions League en 2015. Además guarda una gran relación con Lionel Messi y Luis Suárez, con los que formó el trío ofensivo conocido como 'MSN'.