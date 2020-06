Atlético de Madrid vs. Deportivo Alavés | Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Martín

Consolidar la buena racha de tres victorias consecutivas de un Atlético de Madrid que en su versión luego de la pandemia no conoce la derrota y ha recuperado tres puestos para asentarse en zona de Champions League es el premio de un duelo contra un Deportivo Alavés que pelea por escaparse de la baja.

Con diez de dos puntos obnetidos en su retorno a La Liga, los ‘colchoneros’ reciben este sábado 27 de junio en el Wanda Metropolitano (3:00 p.m. hora peruana) al al Alavés por la jornada 32 del certamen.

Dar firmeza a la actual racha de tres victorias consecutivas es el objetivo de Diego Simeone, más teniendo en cuenta que será de local, donde no cae desde diciembre pasado. Un triunfo que podría tener más valor si cabe en una jornada estratégica para la pugna por los puestos que dan acceso a la Champions, ya que los aspirantes al tercer y cuarto puestos que ocupan respectivamente Atlético (55 puntos) y Sevilla (53), tienen dos duelos entre sí.

"Nos ha pasado, no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos", admitió este viernes Simeone, que apeló a esa "contundencia" para no repetir esa circunstancia este sábado.

El técnico argentino ha apostado por las rotaciones durante este reestreno en La Liga. Ante el Levante cambió siete jugadores respecto al once que ganó al Valladolid, y en ese partido había hecho otras siete permutas respecto a la goleada frente a Osasuna.

Solo el portero Jan Oblak se ha librado de esta rotación y seguirá bajo palos el sábado, escoltado por Stefan Savic y José María Giménez, que volverá a ser titular.







🆕 ¡Una nueva jornada de @LaLiga nos espera! 💪🏻

🏟️ ¡El Wanda @Metropolitano sin vosotros no es lo mismo, pero os sentimos muy de cerca y dejaremos todo sobre el campo para que los tres puntos se queden en casa!😉



👊🏼 ¡𝗗𝗮𝗹𝗲 𝗔𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶!



🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #AtletiAlavés pic.twitter.com/1lhcHGKK8y — Atlético de Madrid (@Atleti) June 26, 2020

ALINEACIONES PROBABLES:



Atlétíco de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Koke, Yannick Carrasco; Diego Costa, Joao Félix.

Deportivo Alavés: Fernando Pacheco; Ximo Navaro, Víctor Laguardia, Rodrigo Ely, Rubén Duarte; Víctor Camarasa, Tomás Pina, Aleix Vidal, Edgar Mendez; Lucás Pérez, Joselu.