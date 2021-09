Antoine Griezmann en acción | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Atlético de Madrid vs Getafe EN VIVO: se enfrentan este martes, 21 de setiembre, por la jornada seis de LaLiga Santander. El duelo está programado para las 12:30 p.m. (hora peruana). El equipo 'colchonero' sale a recuperar la punta del torneo español.

El duelo del equipo dirigido por Diego Simeone y su similar de Getafe será transmitido por ESPN, Star+ en Latinoamérica. En España lo tendrán en Movistar+. El minuto a minuto lllegará por la página web de RPP.pe.

Tras dos empates consecutivos y sin goles, Atlético de Madrid sale con todo para romper con ese estancamiento que ha tenido en las dos últimas jornadas en LaLiga Santander.

Peleado con el gol tras dos 0-0 pese a contar con una pléyade de delanteros, el Atlético de Madrid afronta su visita a Getafe, un lugar y un equipo propicios para desatascar su ataque ante un rival que aún no ha puntuado, al que ha ganado 16 partidos y marcado 34 goles sin recibir ninguno en la etapa del entrenador argentino Diego Simeone.



No hay mejor lugar para que el Atlético deshaga por fin el nudo que le ha alejado del gol en sus últimos dos encuentros en el Wanda Metropolitano, contra el Oporto portugués en la Liga de Campeones y el Athletic Club en el campeonato liguero el sábado pasado. Con diferentes puntas, el resultado fue el mismo: 0-0.



"Es fútbol. Puede pasar. No tengo ninguna duda y confío absolutamente en el equipo y los futbolistas que tenemos. Y en consecuencia vamos a trabajar que esta cantidad de buenos jugadores hagan lo que siempre hicieron, que son goles", dijo Simeone tras el duelo contra el conjunto bilbaíno, segundo consecutivo sin goles.



Después de haber alternado dos parejas de delanteros en esos dos partidos sin éxito, todo apunta a que la rotación ofensiva llevaría a Luis Suárez a la punta del ataque de inicio, con la duda de si su acompañante será Griezmann o Correa.







Así llega Getafe al partido contra Atlético de Madrid

Por su parte, el Getafe recibirá al Atlético de Madrid, su peor rival posible, en el peor momento que se le recuerda en mucho tiempo. El cuadro rojiblanco, su bestia negra en la última década, aparece en el horizonte del cuadro de Míchel cuando menos lo necesita. Los datos hablan por sí solos: desde que Diego Simeone llegó al banquillo rojiblanco, el Getafe no ha ganado a su rival y no le ha marcado ni un en los últimos 17 partidos de Liga, 19 incluyendo la Copa del Rey.



Los cinco primeros partidos han devuelto a la realidad al Getafe. Ha perdido todos. El último, el pasado sábado frente al Rayo Vallecano (3-0), en un duelo que dejó muy tocados a los hombres de Míchel. Aunque frente al Sevilla, el Barcelona y el Valencia jugaron bien y no merecieron perder, los choques posteriores ante el Elche y el Rayo han marcado la línea descendente de un equipo sin ideas, con la autoestima por los suelos y necesitado de puntos.

Getafe vs Atlético de Madrid: alineaciones probables.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cuenca, Olivera o Jonathan Silva; Juan Iglesias, Maksimovic, Florentino, Aleñá; Macías y Enes Ünal.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Herrera, De Paul; Correa o Griezmann y Suárez.

