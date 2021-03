El goleador del Atlético de Madrid es Luis Suárez | Fuente: EFE

Atlético de Madrid vs. Getafe se verán las caras este sábado, 13 de marzo, por la fecha 27 de LaLiga Santander. El duelo, que se jugará en el estadio Alfonso Pérez, está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana/9:00 p.m. en España). La transmisión de TV estará a cargo de DirecTV Sports. El minuto a minuto y todos los detalles lo tendrás en RPP.pe

El líder de LaLiga Santander, un Atlético de Madrid que viene de aumentar su ventaja tras ganar el partido aplazado al Athletic, visita a un necesitado Getafe con el beneficio de un historial rojiblanco de 18 partidos sin perder ni encajar ante los azulones, pero contra la inercia que le ha llevado a acabar los últimos partidos defendiendo muy cerca de su portería.



Asentado en la cúspide de la tabla con 6 puntos más que el Barcelona y 8 sobre el Real Madrid, ya con el contador de partidos igualado tras la victoria en el aplazado contra el Athletic (2-1), la realidad clasificatoria no oculta que el conjunto rojiblanco ha acabado los últimos partidos muy atrás, con éxito el miércoles, pero con castigo en el derbi, cuando recibió el empate en el minuto 88.



Diego Pablo Simeone no rehuyó el tema durante la rueda de prensa. "La inercia del juego te lleva a retroceder", explicó este viernes, deslizando a continuación un comentario sobre cómo se analizan sus partidos. "Si empatamos contra el Real Madrid, es que nos metimos atrás, si termina como ganamos contra el Bilbao, gran trabajo del equipo. Los títulos están medianamente ya escritos", ironizó.



Al margen de las opiniones, lo cierto es que el Atlético ha perdido seguridad defensiva hasta el punto de haber recibido gol en 10 de los 11 duelos más recientes, una circunstancia que Simeone contextualizó en que tienen "futbolistas diferentes" que otras campañas, con más gol -son el segundo equipo más goleador de la Liga con 50 tantos, solo por detrás del Barcelona (57)-. "Seguramente hemos mejorado muchísimo la fase anotadora y posiblemente suframos un poco más en la parte defensiva", admitió.



El Getafe es, de todos los rivales posibles, el mejor para que el Atlético vuelva a sumar una portería a cero. La estadística a su favor es arrolladora desde que Simeone se hizo cargo del equipo en diciembre de 2011: 18 partidos seguidos sin encajar gol contra el conjunto azulón, 16 victorias y dos empates. La última derrota rojiblanca fue hace casi una década: el 6 de noviembre de 2011, 3-2 en el Coliséum con Gregorio Manzano en el banquillo atlético.



Aun así, el líder no se guardará nada, o casi nada, contra un Getafe en crisis con cinco derrotas en los últimos seis encuentros, ya que saldrá con prácticamente todos los jugadores de su once habitual.



Atlético de Madrid vs. Getafe: alineaciones probables

Getafe: Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; "Cucho" Hernández y Enes Ünal.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa y Suárez.

.(Con información de EFE)

NUESTRO PODCAST

¿Qué hemos aprendido de la pandemia?

Hoy se cumple un año desde que se oficializó que el mundo vivía una pandemia por el nuevo coronavirus. ¿Qué se sabe desde entonces de la enfermedad? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo ha cambiado el mundo?. Reflexionamos sobre el tema con el Dr. Elmer Huerta.