Atlético de Madrid vs Huesca en el Wanda Metropolitano | Fuente: @Atleti

Atlético de Madrid vs. Huesca EN VIVO y EN DIRECTO. El duelo por la fecha 32 de LaLiga se jugará en el Wanda Metropolitano, a partir de las 12:00 m. (hora peruana/7:00 p.m. en España). La transmisión de TV estará a cargo de DirecTV Sports. El minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe

Tras la victoria del Real Madrid ante Cádiz por 3-0, el equipo de Diego Simeone sale a recuperar la punta de LaLiga Santander. La web de RPP te llevará todos los goles, mejores jugadas y todas las incidencias.

Sometido a una revisión constante, más aún en un momento del curso tan comprometido, el Atlético de Madrid necesita mucho más para dirigir su liderato al título de LaLiga Santander, aún lejos de la versión incontestable que mostró los primeros meses y enfrentado en casa este jueves con el Huesca.



No es el mismo en el juego, ni tan desbordante ni tan concluyente, por mucho que el 5-0 al Eibar haya despertado una contundencia en el remate que hace tiempo no tenía; ni tampoco es el mismo en lo resultados, ni tan regular ni tan fiable, incapaz de enlazar dos victorias en la Liga desde que empezó a bajar su nivel.



No hay margen de error para el Atlético, entre los vaivenes de las últimas semanas, centrado en lo deportivo después de dos días de agitación institucional que han terminado este miércoles con la renuncia oficial del club rojiblanco a jugar la Superliga europea y a la espera de futbolistas esenciales para el decisivo tramo final.



Luis Suárez seguirá de baja contra el Huesca, el tercer encuentro consecutivo que se pierde entre la sanción por cinco amarillas y la lesión muscular en el gemelo de la que ya ultima su recuperación. Joao Félix, que encadena 10 días de baja por un esguince en el tobillo derecho, tampoco está disponible para el partido de este jueves, al igual que Thomas Lemar.





Así llega Huesca

Enfrente, el Huesca no renuncia a dar la sorpresa este jueves, aunque sea muy complicada la empresa que tendrá por delante en el Wanda Metropolitano, ya que la necesidad le obliga a buscar puntos ante cualquier rival, sea cual sea su potencial.



Su derrota en Vitoria ante el Alavés en la última jornada le hizo mucho daño en sus aspiraciones de lograr la permanencia y, aunque está fuera de la zona de descenso, ha visto reducida la ventaja que tenía respecto a sus perseguidores al estar empatado con el equipo que marca esas posiciones, el Valladolid.



El objetivo, que era ganar en Mendizorroza, no se cumplió y las urgencias para los azulgranas son mayores. (EFE)

Atlético de Madrid vs. Huesca: alineaciones probables.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Herrera, Saúl; Llorente, Carrasco; y Correa.



Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Insua, Siovas o Vavro, Javi Galán; Doumbia, Seoane o Mosquera, Mikel Rico; Sandro y Rafa Mir.

