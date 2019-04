Atlético de Madrid está en el segundo lugar de la Liga Santander | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Atlético de Madrid vs. Valladolid se enfrentan este sábado por la fecha 35 de LaLiga Santander. El cotejo está programado para las 9:15 am (hora peruana) y lo puedes seguir minuto a minuto en RPP.pe,

El Barça lidera el campeonato español con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético, a falta de cuatro partidos y doce puntos por jugar.

Atlético se enfrentará al Valladolid, en un partido donde tendrá que ganar para no perder de forma definitiva LaLiga. Los colchoneros, que entienden que antes o después LaLiga irá a parar a las vitrinas culés, se agarran a su obligación de competir hasta el final con la meta de acabar por delante del Real Madrid, pues actualmente son segundos de la tabla con 71 puntos. El miércoles sumaron una victoria frente al Valencia por 3-2 y Diego Simeone no podrá contar con Lucas Hernández, José María Giménez es duda para el choque.



Al Valladolid le apremian los puntos en su lucha por evitar el descenso de categoría, ya que es 17º con 35 unidades, por lo que está a tan solo un punto del Girona, que ocupa el primer puesto de descenso. No será un choque fácil para los pucelanos, que, eso sí, vienen de ganar por 1-0 al Girona en la jornada entre semana. Se pierden el partido por distintas lesiones Luis Miguel Sánchez Benítez 'Luismi', Stiven Plaza, Pablo Hervías, Duje Cop, Anuar Mohamed Tuhami y Daniele Verde, al mismo tiempo, Kiko Olivas está sancionado por acumulación de amarillas. (EFE)







Atlético de Madrid vs. Valladolid: alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Godín, Saúl o Filipe; Koke, Rodrigo, Thomas o Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.



Valladolid: Masip; Moyano, Joaquín, Calero o Borja, Nacho; Waldo, Míchel, Alcaraz, Óscar Plano; Ünal y Guardiola.



Árbitro: Melero López (C. Andaluz).



Estadio: Wanda Metropolitano.