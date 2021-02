Luis Suárez intentará volver por la senda del gol con el Atlético de Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL MIHAILESCU

Atlético de Madrid vs. Villarreal se verán las caras este domingo, 28 de febrero, en el estadio de La Cerámica. El duelo, que corresponde a la fecha 25 de LaLiga, se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). El partido lo podrás ver vía DirecTV Sports y todos los detalles lo tendrás en la web de RPP.pe

Golpeado por el Chelsea y acechado por el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla, el actual bajón del Atlético de Madrid repone el debate del liderato, mientras decae a tres su colchón de puntos y visita al titubeante Villarreal, al que sólo ha ganado fuera dos veces en la era Simeone.



No vence allí desde el 0-1 de 2015, con un gol de Fernando Torres. Desde entonces, ha jugado cinco veces más el estadio de La Cerámica con tres derrotas y dos empates; otro motivo para la alerta este domingo del bloque madrileño, inaccesible en la cima en las últimas doce jornadas, pero, de pronto, bajo una duda razonable.



Perceptible hace más tiempo, cuando su pegada solapó el descubrimiento de una inseguridad defensiva desconocida en todo el recorrido del técnico en el Atlético, contra el Cádiz (2-4), el Eibar (1-2) o el Alavés (1-2), en cuanto su eficacia ha bajado -también la de Luis Suárez, cuatro partidos sin marcar, cuando venía de 11 goles en 9 jornadas- ha decaído su ritmo de puntos, imponente antes, pero aún relevante ahora: ha sumado 55 de los 69 disputados.



Pero en las últimas cuatro citas ha cedido la misma cantidad de puntos -siete- que en las 19 anteriores. Ha perdido el equilibrio que antes lo hacía inabordable en apariencia. Ni concedía atrás ni perdonaba arriba. Ahora es todo lo contrario. Su vulnerabilidad es evidente (10 goles en contra en las últimas 7 jornadas) y su poder goleador es decreciente: en sus dos choques con el Levante propuso 42 remates, de los que nada más transformó uno en gol. De Llorente.



Contra el Chelsea no tiró ni una sola ocasión entre los tres palos. No ayuda en nada al Atlético el naufragio del martes en la Liga de Campeones, por el marcador (0-1), pero sobre todo por el regreso al pasado más conservador de Simeone. No es una reacción nueva ante los momentos de dificultad. Cuando los siente, suele recurrir a la defensa como el principio de todo, el más fiable, el prioritario, para obtener lo más importante: resultados.



El momento también alerta al Villarreal, que acumula seis jornadas sin ganar en la Liga, ha caído a la sexta posición y ve cómo sus perseguidores se acercan y ponen en peligro su plaza europea.



El equipo de Unai Emery ha recuperado sensaciones tras superar la eliminatoria europea y clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa, aunque el equipo sigue con dudas y con una sensación de no estar fino.



La acumulación de partidos para el bloque titular, suman varios partidos jugando casi los mismos, hace pensar que deberían haber variaciones en ese once, aunque el técnico asegura que no está pensando en rotaciones, ya que considera que este es un momento clave de la temporada.



Villarreal vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables.

Villarreal CF: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard, Moi Gómez, Paco Alcácer.



Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Hermoso, Lodi; Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix o Correa, Luis Suárez.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).



Estadio: La Cerámica.