Gianluca Lapadula ante Argentina. | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana, se mostró optimista de cara a los partidos ante Bolivia y Venezuela por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

El atacante del Benevento de la Serie A dejó en claro que nunca ha jugado en la altura, pero no le corre al reto. "Por qué no. Yo no tengo miedo, tengo mucho respeto", señaló en entrevista de Movistar Deportes.



"Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil", agregó Lapadula que jugó ante Chile y Argentina en noviembre pasado.

El exjugador de Milan y Genoa recordó cómo se sintió al vestir por primera vez la camiseta de la bicolor. "Fui muy feliz de llevar la 'blanquirroja', también mi familia. Estoy seguro que la Selección va a mejorar", comentó.

Hay que indicar, que Lapadula sufrió un pequeño esguince en el tobillo en el choque entre Benevento vs. Napoli por la Serie A, tal como pudo conocer RPP Noticias.

Se pudo conocer que Benevento está analizando que Lapadula no juegue por precuación en la próxima fecha del torneo italiano. Esta posibilidad se confirmará en la próximas horas, ya que el club del '9' peruano enfrentará el miércoles a Hellas Verona.

Gianluca Lapadula se lesionó. | Fuente: ESPN





