Luis Díaz milita en el Liverpool desde la temporada 2021-22. | Fuente: France Football

Luis Díaz recibió una buena noticia este lunes en medio de su etapa de recuperación, ya que el delantero colombiano del Liverpool acabó en el puesto 17 de los mejores futbolistas en la temporada 2021-22, según anunció la revista France Football que otorga el Balón de Oro.

El comité del premio ha ido publicando los puestos finales de los 30 nominados y Díaz figura en la ubicación 17. De esta manera supera al cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, que terminó en el 20.

El crack de la Selección de Colombia también superó en puntuación a Harry Kane, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Mike Maignan, Joao Cancelo, Christopher Nkunku y Darwin Núñez.



Díaz jugó 54 partidos con el Liverpool y el Porto (Portugal), marcando 22 goles y 11 asistencias.

Luis Díaz lesionado



El colombiano Luis Díaz, lesionado en una rodilla contra el Arsenal, no volverá a los terrenos de juego hasta después del Mundial Qatar 2022.



El extremo se lesionó en el duelo de Premier League que su equipo, el Liverpool, perdió contra el Arsenal el pasado 9 de octubre.



Díaz estará de baja entre seis y ocho semanas y no volverá hasta después del Mundial, en el que su selección, Colombia, no participará al no haberse clasificado.







¿Cuál fue el puesto de Cristiano Ronaldo en 2022?

Cristiano Ronaldo ya no ocupa un rol protagónico en el Balón de Oro. Este lunes, la revista France Football anunció que el astro portugués de 37 años finalizó en el puesto 20 entre los mejores futbolistas del planeta.

Cristiano Ronaldo regresó a Manchester United en la temporada 2021-22 y a pesar que los 'Red Devils' no tuvieron una buena campaña, individualmente 'CR7' destacó con 18 goles en la Premier League y 6 en la Champions.

Hay que indicar que el puesto 20 de Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro de este año es el más bajo desde la edición del 2005. El goleador histórico de Real Madrid ha consegudo ganar cinco veces el Balón de Oro en 2008, 2014, 2015, 2016 y 2017.