Mario Balotelli solicitó la para del torneo italiano ante riesgo de propagación del coronavirus. | Fuente: EFE

La propagación del coronavirus ha afectado al fútbol mundial y algunos torneos han tomado medidas al respecto. Mario Balotelli, delantero del Brescia, sugirió la para de la Serie A.

"Me encanta el fútbol, más que a ustedes, pero jugar significa viajar en autobús, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas fuera de tu sociedad laboral", manifestó a través de su red social Instagram.

Asimismo, comentó cómo le afecta en lo personal la situación provocada por este virus: "Ya no veo a mis hijos por este maldito virus del coronavirus porque, como saben, no viven en Lombardía y ya es desconcertante y triste para mi", agregó el ex delantero del Inter de Milán.

De otro lado, respecto a aquellos que están en contra de la paralización del torneo, afirmó que no vale la pena poner en riesgo su salud por un partido: "Paremos, la salud en lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar. ¿Para qué? ¿Para entretener a alguien? ¿Para no perder dinero? No juguemos con la salud", finalizó el jugador.

El próximo partido de Brescia está programado para este lunes 9 de marzo a las 12:30 pm ante Sassuolo en el estadio Mapei.