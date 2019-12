El árbitro no cobró penal tras la entrada contra Raphael Varane | Fuente: EFE

El centrocampista Casemiro lamentó que el árbitro Hernández Hernández no señalará un penal a su compañero Rafael Varane en la primer mitad del Clásico contra el Barcelona, pero defendió la labor arbitral porque, "al margen de esa jugada, hizo un gran trabajo".



Casemiro no entiende por qué Hernández Hernández no consultó el VAR: "Nos vamos enfadados porque el árbitro podría haber revisado la jugada. No hay problema alguno en perder 30 segundos en ver en el VAR si era penal o no".



El mediocentro madridista desveló que, al descanso vieron la jugada en el vestuario. "Vimos totalmente que fue penalti, pero no podemos echar la culpa al árbitro. Creo que hizo un buen trabajo, es de los mejores de España, es un arbitro FIFA y hay que respetarlo", afirmó.



En cualquier caso, Casemiro consideró que su equipo fue superior al Barça. "Merecimos ganar. Venir al Camp Nou y tener el control de partido como hemos tenido, hay que valorarlo, porque es un campo donde es difícil conseguir puntos. Pero el fútbol es gol, así que no hay excusas", opinó.



Aun así, negó que a este Real Madrid le falte ver puerta con más facilidad. "Karim vive el mejor momento de su carrera y el equipo está marcando muchos goles, aunque no lo hicimos hoy. En un partido de un nivel tan alto como este, el que la mete tiene una gran posibilidad de ganar, y hoy no la metimos ni nosotros ni ellos", concluyó.





(Con información de EFE)

