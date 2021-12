Ousmane Dembélé se acerca a PSG. | Fuente: AFP

Aunque aún no da por perdido a Ousmane Dembélé, el Barcelona admite que la renovación del internacional francés está bastante complicada, después de la última reunión mantenida con Moussa Sissoko, representante del jugador. Fuentes de la entidad azulgrana confirmaron a EFE que el encuentro, que se celebró este miércoles y en el que se pretendía dejar el acuerdo prácticamente cerrado, no se desarrolló tal como esperaban.



Según informó el periodista Gerard Romero, Sissoko trasladó el deseo de su representado de cobrar un salario bruto de 40 millones de euros y una prima de renovación de otros 20 millones, cifras muy alejadas de lo que está dispuesto a ofrecerle el Barza que acaba de fichar a Ferran Torres.



El club está decepcionado con la actitud de Dembélé, que ha sido más noticia por ir encadenando pequeñas faltas de indisciplina y haberse pasado lesionado la mitad de las cuatro temporadas y media que lleva en el Barcelona que por su rendimiento en el terreno de juego. Y aún así, la entidad ha decidido convertirlo en la piedra filosofal de su nuevo proyecto.



Su presidente, Joan Laporta, ha dicho de él que es mejor que Kylian Mbappé, y su entrenador, Xavi Hernández, que a sus órdenes podría convertirse en el mejor del mundo en su posición.



Sin embargo, las constantes exigencias de su representante a la hora de renovar su contrato no concuerdan con el mensaje del delantero francés, que siempre le ha expresado al entrenador y a la dirección deportiva su deseo de continuar en el Barza.

PSG entra en escena

"En estas horas ha comenzado la negociación entre la directiva del PSG y Moussa Sissoko, el agente de Ousmane Dembélé", señaló Mundo Deportivo luego de conocerse que el delantero francés se aleja del Camp Nou.





