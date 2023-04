El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, a pocos metros de su par en Barcelona, Joan Laporta. | Fuente: EFE

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, considera que la situación del Barcelona es “excepcionalmente grave” por el “caso Negreira” de posible corrupción, y que no ha prescrito para la UEFA, según afirma en una entrevista a un diario de su país.



“A juzgar por lo que estoy informado, la situación es excepcionalmente grave. Tan grave, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo”, dijo Ceferin al deportivo esloveno Ekipa.



El esloveno, que espera ser reelegido esta semana en Lisboa para otro mandato de cuatro años al frente de la UEFA, no quiso entrar en detalles del caso, sobre todo porque de esas cuestiones, según apuntó, se ocupa una comisión disciplinaria independiente.



Sin embargo, subrayó que, aunque el caso está prescrito por lo que respecta a la Liga española, están en curso procedimientos a nivel de la fiscalía española.



“Y lo mismo vale para la UEFA, ya que en nuestra organización nada ha prescrito”, advirtió Ceferin.

La posición de Barcelona

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, indicó al respecto que le quieren hacer daño a su club.

"Esta campaña tiene como objetivo, a corto plazo, desestabilizar al equipo, y a medio plazo, controlar al Barça, quedárselo. Ya habrá tiempo, y tengo ganas, de explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña", sostuvo.





¿Qué es el 'caso Negreira'?

Un juzgado de Barcelona admitió una denuncia de la fiscalía contra el FC Barcelona y exdirigentes del club, entre ellos los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, por "corrupción entre particulares", entre otros delitos.

La denuncia también se dirige contra José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que habría cobrado pagos millonarios por supuestos informes arbitrales.

Según la fiscalía, Negreira recibió del Barcelona a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.

El Barza cesó en sus pagos en 2018 cuando Negreira salió del CTA.





