Ansu Fati volvió a lesionarse: Barcelona reveló el tiempo de baja del delantero

El delantero del Barcelona Ansu Fati estará cuatro semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, según ha informado este miércoles la entidad azulgrana.



El atacante hispano-guineano se ha lesionado en el entrenamiento que el equipo entrenado por Hansi Flick ha realizado este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



La baja de Ansu se suma a las del portero Marc-André ter Stegen, los defensas Ronald Araujo y Andreas Christensen, el centrocampista Marc Bernal y los delanteros Lamine Yamal, Rober Lewandowski y Ferran Torres, también lesionados.

Ansu Fati ha sufrido, en el entrenamiento de este miércoles, una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo de baja aproximado será de cuatro semanas pic.twitter.com/G5WVU3kbgb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 13, 2024

Reacción de DT de Barcelona tras derrota

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, tras la derrota por 1-0 en el Reale Arena, destacó que su equipo había sido el "responsable" del resultado, y añadió que se podría haber jugado mejor, "como normalmente lo ha hecho".



Hubo un futbolista clave que no pudo disputar el encuentro por lesión, Lamine Yamal, de quien se acordó el míster alemán en rueda de prensa, ya que sin futbolistas así "es más difícil", y aunque creyó que el equipo afrontó bien el partido, "hoy no ha sido nuestro día".



Ahora que llega un parón de selecciones, y sobre si Yamal debería o no ir con España, Flick valoró esperar que "la Federación haga lo debido".