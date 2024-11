Revelan parte médico de Lamine Yamal: ¿cuánto tiempo estará de baja en Barcelona por lesión?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lamine Yamal se sometió este lunes a pruebas médicas que determinaron que sufre una lesión en el tobillo derecho, por lo cual no será parte de los compromisos que España afrontará ante Dinamarca y Suiza por la Liga de Naciones.

A través de sus redes sociales, Barcelona dio a conocer que el tiempo de baja de Yamal podría alcanzar las tres semanas.

"Lamine Yamal tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho. El tiempo de baja aproximada será entre dos y tres semanas", señala el inicio de comunicado.

El Barza también informó que "Robert Lewandowski tiene una lesión lumbar. El tiempo de baja aproximado es de 10 días".

¿Qué partido se perderá con Barcelona?

Además de estar ausente en la derrota ante Real Sociedad, el futbolista de 17 años podría perderse los partidos ante Celta el 23 de noviembre, así como el de Champions del 26 contra el Stade Brestois.

Lamine Yamal no jugará con España

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, explicó que han estimado conveniente que Lamine Yamal no se traslade a Madrid tras recibir los informes médicos del Barcelona para confirmar la baja del extremo y le deseó que "se recupere lo antes posible".



"El Barcelona, como hacen todos los clubes, nos ha enviado el informe con las pruebas pertinentes y hemos estimado oportuno que no se desplazara, ya que era volver a pasar aquí ese trámite, que ya no hacía falta", argumentó De la Fuente antes de la entrega de los Premios Marca a los mejores de la pasada temporada.



"Desearle que se recupere lo antes posible", apuntó el seleccionador nacional sobre el barcelonista, baja por una lesión de grado uno de la sindesmosis del tobillo derecho que le mantendrán de baja entre dos y tres semanas, según el parte del club azulgrana, que ya le impidió jugar este domingo ante la Real Sociedad.