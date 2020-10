Antoine Griezmann en Barcelona. | Fuente: EFE

Antoine Griezmann ha pasado a ser una variante en el Barcelona, club donde Philippe Coutinho y Ansu Fati son los "escuderos" de Lionel Messi. Por ello, el exfutbolista Bixente Lizarazu la ha recomendado al 'Principito' irse del Barza ni bien reciba una oferta importante.

"Griezmann no encuentra su puesto, ya no puede jugar al fútbol con el Barça. Es una crisis de confianza. En algún momento es mejor cortarse la mano que el brazo entero. No debe dudar en irse cuando si no encuentra su lugar. Han pasado 18 meses, no solo dos... La situación es realmente crítica", señaló el campeón mundial con Francia.

Además, señaló que Griezmann no tiene protagonismo debido que no existe conexión con el astro argentino Lionel Messi. "Se fue al Barcelona con el sueño de jugar con Lionel Messi, pero lamentablemente no hay relación técnica entre los dos, no se ve en el campo", agregó a Telefoot.

"Griezmann es genial. Es un muy, muy buen jugador y es fantástico para Francia. Pero no lo es en absoluto para el Barcelona. Es un problema real", culminó Lizarazu.

A los 82 minutos, Griezmann ingresó contra el Real Madrid en reemplazo de Fati cuando el partido iba 2-1 a favor del equipo de Zinedine Zidane.