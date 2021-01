El francés Antoine Griezmann marcó dos goles en la final de la Supercopa de España | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

El delantero francés del Barcelona Antoine Griezmann se confesó "jodido, enfadado y molesto" tras perder este domingo la final de la Supercopa de España frente al Athletic de Bilbao 3-2 en la prórroga.

"Estoy jodido, enfadado y molesto", aseguró Griezmann tras el partido, asegurando tener "todos los sentimientos malos que se pueden tener tras perder una final".

"Ya sabíamos que los equipos de Marcelino presionan muy bien", añadió Griezmann a la plataforma de televisión Movistar Plus.

"Hemos cometido muchos errores en la estrategia que habrá que trabajar durante la semana", añadió el delantero francés, autor de los dos tantos de su equipo.

"Ellos han jugado muy bien y han trabajado mucho", concedió Griezmann, que afirmó no haber visto la expulsión de Leo Messi.

"No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido", concluyó.