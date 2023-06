¡Oficial! Barcelona anunció el fichaje de Ilkay Gündogan hasta el 2025

Buenos días para Barcelona y malos para el Manchester City. Este lunes, el cuadro azulgrana oficializó la llegada de Ilkay Gündogan, que en la última temporada alzó la Champions League como capitán de los 'cityzens'. Es así, que el volante alemán dejó Inglaterra para enrolarse en el Barza por dos temporadas, más otra opcional.

El club español tiró el anzuelo hace varios meses y Gündogan se convenció del proyecto. Después de ganar la 'Orejona' decidió poner punto final a su etapa en Manchester City, que hasta el último momento quiso convencerlo de un nuevo contrato millonario. Sin embargo, ya la historia estaba sellada.

Gündogan, que quedaba libre el 30 de junio, prefirió nuevos retos a sus 32 años y ahora es la flamante incorporación de Barcelona, que ha decidido ponerle una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

A través de las redes sociales, Barza confirmó el arribo de Gündogan, que en un video dio sus primeras palabras como jugador azulgrana. "Hola culers. Estoy muy feliz de fichar por el Barza, emocionado con este nuevo reto y de unirme a este magnífico club. Nos vemos pronto, fuerza Barza", sentenció.

Hay que indicar que Barcelona no solo gana un hombre pensante para su mediocampo. También tendrá a un jugador gol. Desde que llegó al City en la temporada 2016-17, alcanzó 60 goles en todas las competiciones para colocarse como el tercer centrocampista más goleador de Inglaterra.

Las primeras palabras de Gündogan como jugador de Barcelona. | Fuente: Barcelona

Gündogan se despide de Manchester City

Ilkay Gündogan empieza una nueva en su carrera, pero no dudó en enviar una emotiva carta de despedida para los hinchas de Manchester City que disfrutaron de su fútbol por siete temporadas.

"Llevaré al City siempre en mi corazón", inició el exjugador de Borussia Dortmund, que considera un privilegio haber jugado en un club de la importancia de Manchester City.

"Este club me ha hecho cumplir todos mis sueños y siempre estaré agradecido por esta oportunidad. Ha sido un privilegio y un placer total formar parte del Manchester City durante los últimos siete años. He sentido ser parte de una familia muy especial", sostuvo.

"He tenido la suerte de haber vivido tantos momentos inolvidables en mi tiempo aquí y haber sido capitán en esta temporada tan especial ha sido la mejor experiencia de mi carrera", puntualizó.

“También me gustaría agradecer a todos mis compañeros de equipo, pasados ​​​​y actuales, que han jugado un papel tan especial para hacer que mi tiempo aquí sea tan increíble. Finalmente, me gustaría agradecer a los increíbles fanáticos del City. Me han apoyado desde el momento en que llegué, y les debo mucho a todos por su apoyo", aseguró.

En Manchester City, el mediocampista germano ganó cinco Premiers, dos Copas, cuatro Copas de la Liga, dos 'Community Shield' y la Champions League.



