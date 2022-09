El futbolista turco Arda Turan, exjugador de Barcelona y Atlético Madrid, entre otros, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional en un vídeo publicado en las redes sociales y que hace un repaso de su carrera.



Turan, nacido en Estambul hace 35 años, creció en la academia deportiva del Galatasaray, el mismo club con el que ha puesto fin a su carrera tras pasar por el Manisaspor turco, el Atlético, el Barza y el Basaksehir, también de Estambul.



En su video destaca la influencia del Galatasaray y especialmente la del ya legendario entrenador Fatih Terim sobre su trayectoria, pero también repasa su época española.



"Quería salir al extranjero para ganar dinero. El Atlético me fichó pese a estar lesionado y sin poder jugar. Fueron años muy buenos. En la primera temporada con el Atlético ganamos la copa UEFA", recuerda el jugador en el video.



Cuenta que cuando comenzó a vivir en Madrid recibió "muchos consejos", como el de algunos que le sugerían llevar una vida "como una estrella".



"Eso no me pegaba nada. Abrí puertas y me abrí de mente", reflexiona.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Turan triste por la derrota del Atlético ante Real Madrid

"Con el Atlético viví de todo. Creo que ganamos uno de los campeonatos más difíciles de la historia del fútbol. Competimos con los mejores clubes del mundo en lo que quizás sea la competición más dura del mundo y fuimos campeones", añade.



Pero no todo fueron triunfos. "En mi vida he perdido dos finales", el partido de la final de la Liga de Campeones de 2014 y antes el examen final de enseñanza media. Ambos me pusieron muy triste y lloré mucho", confesó.



Sobre el Barcelona, dice que es "club excelente, con una cultura inigualable", citando especialmente a "Andrés (Iniesta), Messi y Gerard Pique", y se muestra seguro de que difícilmente hubiese podido rechazar una oferta de ese equipo.



"Pasé muy buenos ratos en el Barcelona. Metí goles, ganamos la Copa. Jugamos al lado de los mayores líderes de todos los tiempos", resume.



"De una cosa estoy seguro: Luis Enrique, junto a Fatih Terim y Diego Simeone, ha cambiado mi visión del fútbol. Llegó a ser alguien a quien quiero mucho por abrirme a ideas totalmente diferentes tanto jugando como pensando en el juego", recuerda Turan.

Su retorno a Turquía

Luego, intenta explicar su decisión de regresar a Turquía, donde jugó durante un año y medio en el Basaksehir, un club de Estambul exitoso pero con poca afición en la ciudad.



"Dejar el Barcelona por voluntad propia puede ser una idea marginal para un futbolista, pero yo no podía jugar, y eso no lo podía aceptar", señala.



"La vida dejó de ser solo fútbol: me casé y tuve dos hijos", concluye el jugador, pasando rápidamente por encima de sus últimos cuatro años de carrera, en los que regresó al Galatasaray y acabó saliendo en la prensa más por un enfrentamiento en una discoteca, disparo de pistola incluido, que por sus goles.



El vídeo de despedida de Turan termina con el futbolista llevando sus zapatillas de entrenamiento al jardín de su casa, donde las entrega a sus hijos antes de concluir: "El juego continúa".

(Con información de EFE)