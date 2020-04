Arda Turan fichó por Barcelona en 2015 luego de destacar en Atlético de Madrid | Fuente: EFE

Luego de destacar como la principal figura en la generación ofensiva del Atlético de Madrid de los primeros años de Diego Simeone, Barcelona apostó por el fichaje del turco Arda Turan, que ya contaba a su favor con buenas presentaciones en La Liga y a nivel internacional, por lo que la adaptación no parecía ser un problema.

El ‘Barza’ arriesgó, ya que pagó por él 41 millones de euros en julio de 2015, con contrato hasta junio de 2020, pero arrastraba una sanción de FIFA que no le iban a permitir jugar hasta enero del 2016. Se entrenó hasta quedar apto, pero al saltar al campo no pudo reflejar el nivel que lo caracterizó en el Atlético. Incluso, en su segundo año y están habilitado desde el inicio, Arda tuvo menos chances en el Barza, a pesar de ser del agrado de Luis Enrique.

Con Ernesto Valverde la figura no mejoró. Tuvo lesiones que nunca convencieron al técnico para que llegase a debutar bajo su mando.

Así, en 2018 fue cedido al Istanbul de su país, aguardando por ofrecer un mejor nivel, sin embargo, tras dos años, el cuadro turco decidió acabar su vínculo. Arda Turan no juega desde diciembre de 2019 y en los papeles sigue siendo futbolista del Barza. Para el club no cuenta, dado que ni trabaja con el plantel y la expiración de su contrato parece no afectar a los azulgranas.

Luego de cinco años, el turco, que llegó a ser considerado el reemplazo de Xavi Hernández en Barcelona, finalizará todo relación con los catalanes.