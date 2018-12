Arturo Vidal, volante de Barcelona. | Fuente: AFP

En medio de sus vacaciones en Chile, Arturo Vidal (31 años) dio detalles de cómo logró ser titular en Barcelona de España, después que en los primeros meses estuvo marginado en la banca de suplentes.

El volante chileno dijo que la reunión que tuvo con el técnico Ernesto Valverde fue clave para revertir dicha situación. "Fue cuando jugué por la Selección en Japón, ahí me di cuenta que tenía que trabajar día a día. Es difícil, uno piensa que está siempre al 100%, pero las ganas te hacen confundirte. Tuve una conversación con Valverde y trabajé para estar en la forma que a mí me gusta”, señaló.

“Fue trabajo y esfuerzo, así pude hacer lo que me gusta dentro de la cancha. ¿Si me siento titular? Ahora último sí, porque terminé jugando, pero es una cosa del día a día. Si te pasa algo pierdes el puesto, la competencia es dura. Trabajaré duro para mantenerme dentro de los once", agregó.

Vidal, además, destacó a sus compañeros de Barcelona. “Me sorprendió mucho lo familiar que es el vestuario del Barza”, culminó.