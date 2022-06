Robert Lewandowski tiene contrato con Bayern hasta junio 2023 | Fuente: AFP

Barcelona sigue mostrado interés por Robert Lewandowski. El delantero polaco no es indiferente, al contrario ha señalado que quiere cambiar de aires, pero hay un gran escollo: Bayern Munich, equipo con el que el goleador tiene contrato hasta 2023.

El cuadro culé ha presentado una primera oferta, pero fue rechazada. Barcelona ofreció 35 millones de euros más bonus, pero el Bayern siente todavía que esta cifra es insuficiente. Según la prensa alemana, el cuadro bávaro pide mínimo 50 millones de euros. Aunque da la impresión que no quieren soltar a Robert Lewandowski y esperan que los españoles se cansen. Eso se desprende de las palabras de Uli Hoeness, presidente de honor del club alemán.

"No sé nada de una nueva oferta. Pero tal como están las cosas en Múnich, lo que he oído es que el Barcelona debería ahorrarse el esfuerzo de hacer otra oferta", indicó Hoeness en un congreso deportivo de Neuland.





Lewandowski debe cumplir contrato

La idea del Bayern Munich es que Robert Lewandowski cumpla el año de contrato que aún le resta.

"Yo no tomo las decisiones. Pero las declaraciones del Bayern fueron claras. Dicen que Robert debería cumplir su contrato en Múnich. No me imagino que haya una cantidad de dinero que les haga cambiar de opinión", comentó el directivo alemán.

