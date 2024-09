Diego Kochen, arquero de raíces peruanas, podría llegar al primer equipo del Barcelona tras lesión de Ter Stegen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona no puede celebrar a lo grande en estas horas pese al liderato en LaLiga de España, ya que el alemán Marc-André ter Stegen sufrió la rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha en el duelo ante Villarreal. Su caso preocupa en el club catalán, debido que esta lesion lo marginaría de toda la temporada 2024-25.

Tras su salida contra Villarreal en camilla, Ter Stegen fue reemplazado por Iñaki Peña, que tuvo una regular actuación en el compromiso. El golero de 25 años ya sabe cómo es ser titular en el pórtico del Barza. La temporada pasada jugó en diez ocasiones en LaLiga.

La prensa española señala que Barcelona evaluaría contratar a un arquero de experiencia que se encuentre libre, pero no se descarta que el club que dirige Hansi Flick opte por las alternativas en casa.

El diario Marca apunta que Flick podría darle el "voto de confianza" a Iñaki Peña como el arquero titular, así "repetirá la situación de la pasada temporada, cuando la espalda dejó K.O. a Ter Stegen durante varios meses".

El importante medio español también agregó que en este caso Ander Astralaga sería el segundo arquero y Diego Kochen, de raíces peruanas, el tercer golero en la equipo profesional del Barza.

Diego Kochen, la "gran apuesta del club a largo plazo"

De padre venezolano y madre peruana, Kochen nació en Miami y ya ha sido convocado a la selección absoluta de Estados Unidos. En Barcelona es considerado la "gran apuesta del club a largo plazo", tal como informa el diario Sport.

Se señala que "es el portero que todos apuntan en el Barza como futuro relevo de Ter Stegen. Quedo claro la temporada pasada cuando solo disputó cuatro partidos porque estaba en dinámica de primer equipo".

Kochen, de 18 años, y que viajó a la gira de Barcelona a Estados Unidos, señaló hace unos meses que Ter Stegen es su ejemplo a seguir desde que tenía 12 años. "Me impresionó mucho conocer a Ter Stegen. Es mi referente y mi ídolo desde que tengo 12 años. Siempre viéndolo jugar, poder compartir vestuario con él no lo podía creer".

Su debut en el primer equipo de Barcelona fue en el amistoso ante América de México en diciembre del 2023.

Diego Kochen en la concentración de Estados Unidos. | Fuente: Selección de Estados Unidos

Kochen sobre la Selección Peruana

Diego Kochen se encuentra actualmente en una etapa de recuperación por una lesión muscular. Su vuelta se estima que será en cuatro semanas y ya sería en el primer equipo del Barza.

El joven arquero fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero de acuerdo a José del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la bicolor, tanto Kochen y el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlöf rechazaron el llamado.

“A los dos, con los dos hemos hablado, con la familia de Mateo y Kochen, hay interés nuestro pero no de ellos, así de concreto lo digo, eso es lo que ha pasado”, expresó 'Chemo' en mayo pasado.

Recordemos que Kochen defendió a Estados Unidos en las categorías Sub 17 y Sub 19. En la selección absoluta fue convocado, pero no jugó en los amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda.