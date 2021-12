Barcelona jugará la eliminatoria de los play off de la Europa League | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Este lunes se realizará el sorteo de la Champions League, pero el Barcelona no está entre los clasificados para ese torneo. El cuadro azulgrana tiene que esperar el sorteo de la Europa League previsto en Nyon a continuación del de la Liga de Campeones.



La Europa League contará con una eliminatoria más que la Champions. Se jugará una ronda previa para terminar de configurar los octavos de final. En ella, participarán los segundos de cada uno de los ocho grupos del tramo anterior junto a los terceros clasificados de la Liga de Campeones. Serán duelos a ida y vuelta y el vencedor de cada una disputará los octavos con los primeros de las liguillas, que acceden directamente.



Igual que en el caso de la Champions, los clubes de una misma federación no podrán enfrentarse entre sí.



Así, el Barcelona y el Sevilla, desplazados a la Europa League al quedar terceros en sus respectivos grupos de la Liga de Campeones, no podrán coincidir ni con el Betis ni con la Real Sociedad en este inicio del camino hacia la final fijada en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla el 18 de mayo.



El conjunto azulgrana y el sevillista, convertidos por historia candidatos a lograr un título que, además, premia con la participación el próximo curso en la máxima competición continental, pueden quedar emparejados con el Braga de Portugal, el Dinamo Zagreb croata, el Lazio o el Nápoles de Italia, el Olympiacos griego y el Rangers escocés.



El Betis y la Real Sociedad, que parten como cabezas de serie, no podrán jugar contra el Barcelona. El Atalanta italiano, el Borussia Dortmund y el Leipzig alemán, el Oporto, el Sheriff moldavo y el Zenit San Petersburgo ruso pueden ser los adversarios de béticos y donostiarras.





Sheriff, equipo del peruano Gustavo Dulanto, al igual que Barcelona no es cabeza de serie.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de la UEFA Europa League?



Barcelona y Sheriff de Gustavo Dulanto conocerán a sus rivales este lunes, 13 de diciembre. El sorteo se realizará inmediatamente después de conocerse las llaves de los octavos de final de la Champions League, que tendra lugar en Nyon, Suiza.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el sorteo de la Europa League?



El sorteo EN DIRECTO será transmitido por el canal de la UEFA. También lo puedes seguir por Star+ y ESPN. No te pierdas el minuto a minuto en la web de Rpp.pe



¿Qué es la ronda eliminatoria de play-offs de la de la Europa League?

"La ronda eliminatoria de play-offs de la Europa League se ha introducido por primera vez esta temporada. Hay 16 equipos implicados: los ocho segundos clasificados de la fase de grupos de la UEFA Europa League y los ocho terceros de la fase de grupos de la UEFA Champions League", da cuenta la UEFA.

"Los ganadores de las ocho eliminatorias de play-offs avanzan a los octavos de final de la UEFA Europa League (los ocho ganadores de grupo ya se han clasificado para ello)".



¿Qué equipos participan en la ronda eliminatoria de los Play off de la Europa League?

Cabezas de serie

Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiacos

Lazio

Braga

Betis

Dinamo Zagreb



No cabeza de serie

Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit





* Los equipos de la misma federación no pueden enfrentarse en sí. Serán partidos de ida y vuelta. Los cabeza de serie jugarán de locales en segundo partido.

¿Qué equipos están clasificados a octavos de final de la Europa League?



Los clubes clasificados para octavos: Estrella Roja (SRB), Eintracht Frankfurt (GER), Galatasaray (TUR), Bayer Leverkusen (GER), Lyon (FRA), Mónaco (FRA), Spartak de Moscú (RUS) y West Ham (ING).

¿Cuándo se jugará la ronda eliminatoria de play-offs de la Europa League?

Los partidos de ida están programados para el 17 de febrero y los de vuelta una semana después.

