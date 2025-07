Suplente de Joan García en Espanyol critica su decisión: "Prefiero irme a Júpiter antes que jugar en el Barcelona"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La salida de Joan García fue un duro golpe para Espanyol y esto se incrementó debido que jugará en el eterno rival: Barcelona. La decisión del arquero de 24 años fue criticada por su excompañero, Ángel Fortuño.

Fortuño, que ahora vestirá la '1' de Espanyol, dejó en claro que por ningún motivo dejaría el club de sus amores para irse al Barza. “Soy perico desde pequeño. Aquí estamos y seguiremos siempre”, declaró.

A modo de broma, el arquero español indicó al 'Twitch' de Javier de Haro que prefiere irse "antes al Júpiter que jugar en el Barza".

Ángel Fortuño aclaró que se sorprendió sobre el fichaje de García a Barcelona. "Un personaje bueno. Nos presentamos y muy bien. La convivencia con él y con Pol (Tristán) ha sido buena. Me ha dicho que se siente mejor ahora que con 23 años. Lo que he visto de él me lo demuestra como portero".

Garcia, campeón olímpico con España

Durante su etapa en el Espanyol se convirtió en un habitual de las categorías inferiores de la selección española desde la Sub 17 hasta la Sub 21, y en su palmarés tiene un oro olímpico alcanzado en 2024 en París.

💙 "Soy perico desde pequeño. Aquí estamos y seguiremos siempre"#RCDE https://t.co/riv8HUCX08 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 21, 2025