Matthijs de Ligt, defensa de Ajax y de la Selección de Holanda. | Fuente: EFE - Composición

Matthijs de Ligt es uno de los jugadores más deseados por el Barcelona. Sin embargo, el defensa del Ajax aún no decide su futuro e incluso dejó entrever que no aceptaría la oferta azulgrana.

En entrevista con Mundo Deportivo, el defensa de la Selección de Holanda señaló que quizá no es el momento para llegar al Barcelona. “Porque quizá aún no es el momento, es algo que tengo que pensar y decidir durante mis vacaciones, nada más”, señaló.

“Todavía no sé qué dice mi corazón. En mis vacaciones podré pensar en ello y decidir qué voy a hacer con mi futuro. No sé cuándo lo voy a tener resuelto, pero me voy a tomar mi tiempo”, agregó.

De Ligt resaltó que el dinero y jugar con De Jong no son prioridad para el jugador de 19 años. “Por supuesto que sería algo bonito jugar con De Jong en el Barça, pero debo también mirar qué es lo mejor para mí”, expresó el ganador del Golden Boy.



Por otro lado, Marca informó que el Barcelona "está perdiendo" la paciencia con De Ligt, debido que "está especulando mucho con su futuro".