El portero venezolano ya se encuentra en la mira del Barcelona. | Fuente: EFE

Al guardameta Wuilker Faríñez le gustaría llegar al Barcelona, aseguró el diario AS. El portero venezolano, quien es titular con su selección, habló sobre el club azulgrana, su futuro en Millonarios y la participación de la 'Vinotinto' en la Copa América 2019.

"Por supuesto, a quién no le llama la atención el Barcelona, pero eso ya se verá. No quiero desviarme del sueño que es Copa América", aseguró Faríñez, al ser preguntado por el club catalán. Sin Embargo, el arquero negó que haya tenido contacto con el Barca y, sobre su actual club, Millonarios de Colombia, aseguró que no sabe cuál será su futuro.

Asimismo, Faríñez adjudicó a su fe y el trabajo el gran desempeño que ha tenido desde el Mundial Sub 20 de 2017, donde Venezuela quedó como subcampeón al perder 1-0 ante Inglaterra. "Después del Mundial Sub 20 quería trabajar y cumplir sueños, pero esto aún continúa, vamos paso a paso", aseguró el portero.

Wuilker Faríñez fue una de las figuras en el partido de Perú ante Venezuela. | Fuente: EFE

Finalmente, el guardameta aseguró que la Selección de Venezuela está haciendo historia en la Copa América y que, manteniendo la concentración y el enfoque, podrán lograr el objetivo que se habían trazado: campeonar en el torneo.

Venezuela se enfrentará a Bolivia en la última jornada de la fase de grupos de la Copa América. Con dos puntos, gracias a dos empates sin goles ante Perú y Brasil, la 'Vinotinto' buscará obtener una victoria ante la 'Verde' y pasar a cuartos de final.