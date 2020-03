Al margen del Liverpool: Alexander-Arnold elige a su equipo favorito | Fuente: Twitter

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Liverpool, habló en una entrevista para la revista GQ sobre cuál sería si otro equipó si no estuviese jugando para su actual club.

"Cuando era pequeño era del Celtic, pero ahora soy neutral porque Steven Gerrard está entrenando al Rangers . Diría que mi otro equipo favorito es el Barcelona. Siento que tienen el mismo tipo de valores y creencias que el Liverpool", contó el jugador inglés de 22 años.

Pero eso no es todo, ya que a Alexander-Arnold también le preguntaron si en algú momento de su carrera recalaría en el competitivo fútbol español. "“No es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos. Es decir, que no tengo otro motivo para pensarlo. Actualmente no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy futbolista del Liverpool y amo a este club más que a cualquier otra cosa. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la ciudad y a la gente", finalizó.