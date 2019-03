Gerard Piqué se retiró de la Selección Española después del Mundial de Rusia 2018. | Fuente: EFE

Hay casos en los que, cuando un futbolista opta por no ir más con su selección, el rendimiento con su club mejora por contar con más tiempo de descanso. Uno de estos casos es el de Gerard Piqué, que después de disputar la victoria por 2-1 de Catalunya sobre Venezuela en un amistoso reconoció que su renuncia a la Selección de España le ha dado la posibilidad de tener un mejor nivel con el Barcelona.

"La gente que lo no quiera entender, no lo va a hacer. Pero ya expliqué todo en su momento. Renuncié a la Selección Española porque era el momento y necesitaba descanso, ahora la Selección Catalana solo me requiere acudir un día. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por otro lado, creo que en mi caso es evidente que estoy rindiendo más con el Barcelona porque no ya voy con España", dijo el zaguero de 32 años.

Recordemos que Gerard Piqué tomó la decisión de retirarse de la Selección de España después del Mundial de Rusia 2018, donde 'La Roja' llegó hasta los octavos de final luego de ser eliminado por el país anfitrión. Por otro lado, en la presente temporada con el Barcelona, ha disputado 40 partidos y marcado siete anotaciones.