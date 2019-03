Samuel Umtiti y Antoine Griezmann salieron campeones del Mundial de Rusia 2018 con Francia. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @SamUmtiti

En los últimos días ha crecido el rumor del interés del Barcelona por Antoine Griezmann. A raíz de ello, uno de los elementos de la plantilla dirigida por Ernesto Valverde, Samuel Umtiti, se refirió a la chance de que su compañero en la Selección Francesa pueda fichar por su equipo y, si bien admitió no haber hablado con él al respecto, señaló que tendría un lugar en el club sin lugar a dudas.

"Me alegraría que Antoine Griezmann viniera el Barcelona, tiene sitio aquí. Sin embargo, hasta el momento no he tenido la oportunidad de hablar sobre este tema con él. Sé que es feliz en el Atlético de Madrid y está muy bien allí, se encuentra en un equipo que juega para él. En cuanto a la oferta que rechazó el año pasado, creo que en nuestra carrera tomamos decisiones que luego lamentamos", dijo el defensor de 25 años.

Además, Samuel Umtiti reveló que participó en el Mundial de Rusia 2018 con molestias en la rodilla y manifestó que no se arrepiente de ello, pues no iba a tener muchas oportunidades para disputar una Copa del Mundo.

"Me arriesgué porque una Copa del Mundo se juega cada cuatro años y nunca sabes cuantas veces puedes participar en una. Era un sueño y forcé mi rodilla izquierdo, luego las cosas se complicaron un poco más pero no me arrepiento de esa elección. Ahora me siento bien, estoy tratando de volver al ritmo después de varios meses de inactividad", concluyó Samuel Umtiti.