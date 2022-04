Gerard Piqué de Barcelona. | Fuente: AFP

La Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con la empresa Kosmos, de la que el jugador del Barcelona Gerard Piqué es copropietario y consejero delegado, una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, según informó este lunes El Confidencial.



El diario publicó audios de las conversaciones mantenidas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador azulgrana y documentos sobre el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí, Sela, que aseguró a la RFEF la cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos.



La información indica que Rubiales y Piqué iniciaron en marzo de 2019 la búsqueda de un estadio para la disputa de la Supercopa, antes de que el presidente de la RFEF planteara al Real Madrid la posibilidad de que fuese en su estadio, aunque la idea era que se jugase en el Cam Nou.



"Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad [el Camp Nou], que es el campeón de Liga [el FC Barcelona]... Creo que legitimidad tenemos", se escucha en uno de los audios.



En otro de ellos el jugador azulgrana se dirige al presidente de la RFEF en estos términos: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...".



Luis Rubiales, presidente de la Federación Española. | Fuente: AFP

También en otra grabación del 15 de septiembre de 2019, el presidente de la RFEF felicita a Piqué, por el cierre del acuerdo para que la Supercopa se dispute en Arabia a partir de enero de 2020.



"Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", afirma Rubiales



El pasado día 14 la RFEF denunció haber sufrido un ataque informático en el marco de una "acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria" y en la que habrían sustraído documentos, conversaciones y audios privados de su presidente y su secretario general.



Entonces anunció que "a través de su departamento de Integridad y Seguridad, va a denunciar ante la Policía Nacional la sustracción de información de sus cuentas de correo electrónico, así como de conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo".





El organismo, que hoy mantuvo que estas publicaciones son parte de una campaña de acoso y que los acuerdos sobre la Supercopa fueron aprobados por su Asamblea, señaló hace días que "todo parece indicar que se ha sustraído ilegalmente información de los terminales privados del presidente y del secretario general".



También consideró probable que esa información privada "obtenida ilegalmente y con claros propósitos delictivos" haya sido ofrecida a distintos medios de comunicación.



"Se ha llegado a esta conclusión tras ser un periodista quien ha adelantado a la RFEF la próxima publicación de este material sustraído ilegalmente que el medio ha recibido, según el periodista, mediante un informador anónimo que con una voz encriptada ha contactado y lo ha puesto a su disposición por medio de una aplicación móvil", afirmó comunicado.





NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?