Hansi Flick se pronunció sobre Luis Díaz y Marcus Rashford: "Son jugadores fantásticos, me gustan"

El Barcelona consiguió el pleno de títulos a nivel nacional en la primera temporada de Hansi Flick en el banquillo: campeones de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. A ello se suma un dominio claro en los clásicos y un estilo de juego que recordó las mejores épocas azulgranas.

Antes de ponerle fin a la campaña, en la última fecha de LaLiga ante el Athletic Club en San Mamés, el técnico Hansi Flick habló sobre los planes del próximo curso y no dio vueltas a dar su opinión sobre el colombiano Luis Díaz y el inglés Marcus Rashford, dos atacantes que suenan fuerte para el Barcelona en el siguiente mercado.

"No quiero hablar de jugadores que no están en mi equipo. Díaz y Rashford son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre”, dijo en un primer momento, reconociendo que su deseo es reforzar los extremos.

“De eso hablamos. En los últimos partidos, quizás no hemos tenido muchas opciones para esas posiciones, así que tendremos que estudiar más alternativas y aportar más calidad al equipo. Ese es el trabajo de Deco, yo le voy a ayudar", resaltó Flick.

Renovaciones en Barcelona

Barcelona extendió los contratos en los recientes días de Hansi Flick y también del brasileño Raphinha, pieza clave en el armado táctico del alemán. El cuadro culé trabaja ahora en el nuevo vínculo de Lamine Yamal, su gran estrella y quien sería el poseedor del dorsal ‘10’ tras la inminente salida de Ansu Fati al Mónaco.

“Confío plenamente. Confío por completo en Lamine, él lo sabe. Es un jugador al que le encanta jugar para el Barça", mencionó.

Preguntado por la continuidad del arquero Wojciech Szczesny, Flick dejó caer que es un hombre clave en el vestuario. "Creo que lo más importante y, esto es lo que he hablado con Deco, es que los jugadores más importantes del equipo se queden y que garanticemos el futuro del Barça”, expresó.

El Barcelona 2025-2026

Hansi Flick también dejó en claro que cuenta con el uruguayo Ronald Araujo para el siguiente ciclo, a pesar de las versiones sobre una posible salida. “Firmó su renovación, así que al 100% confío en que seguirá aquí. Creo en él. Ha sido una temporada difícil para él, sobre todo a principios. Pero ha podido volver, confío en que mejorará”.

Barcelona cierra su temporada este domingo visitando al Athletic en San Mamés y después tendrá un mes y medio de vacaciones, iniciando su pretemporada el 13 de julio.