Lautaro Martínez delantero del Inter. | Fuente: EFE

Desde España informan que el delantero argentino Lautaro Martínez continúa siendo una gran posibilidad para Barcelona pese que el holandés Memphis Depay es el preferido para el entrenador Ronald Koeman de cara a reforzar la línea ofensiva del cuadro azulgrana.

Pese a ello, una vez más la llegada de Lautaro Martínez tendrá que esperar tras las últimas declaraciones del vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, quien señaló que el ‘Toro’ no se mueve debido que es el presente y futuro del cuadro italiano.

"Lautaro no se va del Inter. No solo el Barcelona se fija en él, pero Lautaro tiene claro que está en un gran club como el nuestro. Lo veo feliz viviendo esta experiencia que no es fácil en Italia. Pienso que va en el camino correcto. Por no ahora no se va, es el presente y el futuro nuestro", señaló en entrevista a Fox Sports.

Zanetti, que es considerado como una leyenda del Inter, señaló que Martínez se siente cómodo en Italia. "Hay respeto por parte de los clubes, hay jugadores que tienen cláusula y viene un club y paga, hay poco por hacer, pero en el caso de Lautaro está muy bien en Inter y yo lo noto cuando está feliz. Me pone contento su presente", agregó.

Para finalizar, el exlateral derecho indicó que Lautaro debe ser el ‘9’ de la Selección de Argentina. "Lautaro tiene que ser el 9 de la Selección Argentina. La realidad indica que es un gran atacante, eso no quiere decir que los demás no puedan jugar. Argentina siempre tiene buena materia prima y hay que aprovecharlo", culminó.