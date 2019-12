"Barcelona tiene que buscar un '9' para cuando yo no esté" | Fuente: Facebook Barcelona

Luis Suárez, delantero del Barcelona, habló en una entrevista para BeinSports sobre el plan que tiene el club azulgrana a futuro y la idea de contratar a un nuevo centrodelantero cuando se acerque el retiro de la actividad profesional.

"Si me traen un compañero más para competir, será la misma presión que la que tendré jugando cada tres días. También hay que pensar en el futuro del club. Uno que es hincha del club, y que le gusta como le han tratado aquí, pues mira el futuro y lo mejor que tendrían que hacer es buscar un delantero joven o hecho para que tenga la posibilidad de disfrutar ser el ‘9’ del Barcelona cuando yo ya no esté aquí", dijo el atacante de 32 años.

Por su parte, no dudó en llenar de elogios a su compañero Lionel Messi, quien recientemente se hizo con el sexto Balón de Oro en su carrera. "Me impresionó mucho esa foto de Leo con los seis Balones de Oro porque es algo único. Lo que está haciendo en el fútbol es algo histórico . Como amigo y compañero , es algo que me enorgullece", finalizó el uruguayo.