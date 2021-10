Raheem Sterling juega en el City. | Fuente: AFP

Raheem Sterling ya no es sinónimo de gol en el Manchester City y este factor se incrementó con la llegada de Jack Grealish. Sin embargo, Barcelona se habría interesado en sus servicios y buscaría su traspaso o préstamo en enero próximo, según medios internacionales.

Barcelona necesita reforzar su zona ofensiva y en agenda está el delantero de la Selección de Inglaterra, que habría frenado su renovación con el Manchester City para mudarse al Camp Nou y vestir la azulgrana.

No obstante, The Sun informó que tras lo acontecido el Manchester City no se quedó con los brazos cruzados y está haciendo todo lo posible para que Sterling renueve y rechace cualquiera oferta, especialmete de Barcelona.

En la citada publicación se señala que Sterling no cuenta con protagonismo de momento, pero es valorado por el entrenador Pep Guardiola. El atacante llegó en 2015 y ha conseguido buenos momentos en los 'citizens'

El segundo goleador histórico del City

Recordemos que Sterling tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023. El exjugador de Liverpool se ha convertido en el paso de los años en el segundo goleador histórico del City.

Está cotizado en 90 millones de euros de acuerdo a información del portal especializado en Transfermarkt.





NUESTRO PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.