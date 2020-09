Miralem Pjanic ya entrena con sus compañeros. | Fuente: Barcelona

Miralem Pjanic y Jean-Clair Todibo han sido las principales novedades en el entrenamiento de este jueves del Barcelona, en el caso del bosnio porque fue su primera sesión, mientras que el francés se reincorporó al trabajo grupal.

Pjanic llegó este martes y hasta hoy jueves no se entrenó. Todibo, después de haber dado positivo por COVID-19, ya vuelve a estar a disposición del entrenador.



Mientras resuelven su futuro, Luis Suárez y Arturo Vidal, que no han sido convocados para ninguno de los dos amistosos que ha jugado hasta ahora el equipo (Nàstic de Tarragona y Girona) también han estado presentes en el entrenamiento.



El chileno está a punto de cerrar su pase al Inter de Milán, mientras que el uruguayo podría quedarse en el Barcelona tras frustrarse su pase al Juventus.



El equipo azulgrana volverá a entrenarse este vienes y el sábado jugará el último amistoso de pretemporada, el torneo Joan Gamper frente al Elche.

📌 Ciudad Deportiva, Camp 2

💪 Pjanic y Todibo ya entrenan con el grupo

"Nuevos retos"

Miralem Pjanic, que llevará el dorsal número 8 de Andrés Iniesta, ha firmado, a sus 30 años, por cuatro temporadas como azulgrana.

"Un futbolista siempre necesita nuevos retos y, después de ganarlo todo en Italia (4 Ligas, 2 Copas y una Supercopa italianas en sus cuatro temporadas con el Juventus), jugar aquí siempre fue mi sueño", aseguró.

"Era una cosa que no me esperaba, pero en estos momentos no puedes prever dónde te vas a contagiar. Me sentía bien y estuve trabajando en el gimnasio de mi casa, en Turín, y manteniendo contacto con el equipo técnico del Barcelona", explicó Pjanic sobre el coronavirus.