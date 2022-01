Mohamed Salah y Jürgen Klopp. | Fuente: EFE

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que el club quiere que Mohamed Salah se quede y que la renovación va "por buena camino".



El alemán respondió de este modo a Salah, que aseguró en una entrevista con GQ que quiere quedarse, que la situación está en manos del club y que no está pidiendo "ninguna locura".



"Sí, sé que Mo se quiere quedar. Nosotros queremos que se quede. Así estamos porque estas cosas llevan tiempo. Todo va por buen camino", dijo Klopp en rueda de prensa.



"Soy positivo sobre esto. Ni los aficionados están tan nerviosos como lo estáis vosotros", agregó.



Salah termina contrato con el Liverpool en junio de 2023 y su renovación lleva estancada desde hace varias semanas.

Salah se quiere quedar en Liverpool

"Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura", dijo Salah, quien interesa en Barcelona. E incluso el 'Faraón' se alegró por ser considerado por el club azulgrana.



"He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva", añadió.



Salah, que es el máximo goleador de la Premier League, con 16 tantos, ha disputado 26 encuentros esta temporada y ha marcado en total 23 goles, además de haber repartido nueve asistencias.





