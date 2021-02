Neymar en PSG desde el 2017. | Fuente: AFP

A pocas días de firmar un nuevo contrato con el París Saint Germain (PSG), el astro brasileño Neymar señaló que alcanzará una nueva final de la Champions League con la camiseta del equipo francés.

"Sé lo que es ganar una Champions League y estoy seguro de que volveré a alcanzar una final con el PSG", declaró 'Ney'.

"No me motivan mis derrotas. Me motivan las victorias que he logrado en mi vida y en mi carrera", agregó en una entrevista con el periódico británico 'Daily Mail'.



Para que este plan se lleve a cabo, PSG debe superar primero a Barcelona en los octavos de final de la Champions League. El cuadro azulgrana con Lionel Messi atraviesa un buen momento en el fútbol español, aunque el favorito sigue siendo el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

En otro momento, el exjugador de Barcelona negó que hará una fiesta por su cumpleaños 29. "Si los futbolistas solo pensáramos en nuestra profesión... no estaría bien. Tenemos que tener tiempo para divertirnos y para otras cosas, como todo el mundo. Es algo natural, así funciona el mundo", defendió.

Neymar ya sabe lo que es ganar la Champions League, trofeo que logró cuando Barcelona venció 3-1 a Juventus en 2015.

Barcelona recibirá a PSG el 16 de febrero, mientras el choque de vuelta será el 10 de marzo en París.



Neymar es el futbolistas más caro del planeta. | Fuente: AFP