Kylian Mbappé se acerca al Real Madrid. | Fuente: AFP

Real Madrid sueña con Kylian Mbappé y al parecer el crack mundial del París Saint Germain (PSG) también está en la misma sintonía, tal como asegura Jesé Rodríguez reciente fichaje de Las Palmas.

Jesé, en entrevista con el 'El Partidazo' de Cope, se refirió sobre el futuro de Kylian Mbappé. Aseguró que su excompañero en PSG "tiene muchas ganas de ir al Real Madrid".

"Cuando más empezó a ver al Madrid con 16 años estaba Cristiano y era su ídolo. Le encanta el Madrid y estoy seguro que va a jugar allí algún día", agregó el atacante de 27 años.

Por otro lado, el exjugador de Real Madrid y Sporting de Lisboa señaló que aún sigue vigente. "Mucha gente me ha dado por retirado. Eso me da más ganas de entrenar y de jugar bien. Tenía ofertas de Turquía, México, Arabia... Me quedo aquí porque tengo cerca a la gente que me quiere y el apoyo del club", sosrtuvo.



Hay que indicar, que Mbappé no ha ocultado su admiración por Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. Además ha rechazado hasta el momentos las ofertas de renovación de PSG.

Kylian Mbappé culmina su contrato con PSG en junio del 2022 y en España señalan que será la próxima estrella del cuadro merengue.