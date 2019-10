Gerard Piqué habló de su relación con el Real Madrid. | Fuente: AFP - Composición

El defensa de Barcelona, Gerardo Piqué, habló de todo en entrevista con el programa 'El Larguero' de la Cadena SER. Entre los temás más saltantes se refirió sobre su conocida rivalidad con el Real Madrid.



El central español de 32 años reconoció que se lleva bien con Lucas Vázquez y Nacho. Además, tiene una relación de mucho respeto con el capitán del Real Madrid Sergio Ramos y con Álvaro Morata.

"Con Nacho me llevo muy bien, también con Lucas Vázquez. Con Sergio Ramos no diría que somos amigos, pero sí que tenemos una relación cordial y de mucho respeto. Con Álvaro Morata igual, aunque ahora no está en el Madrid. Siempre me he llevado muy bien con ellos", explicó Piqué.

Piqué también dijo que ha llevado la rivalidad con el Madrid al “límite” y a “veces me he pasado, pero cuando me saco la ropa de mi trabajo, en este caso del fútbol y soy una persona más de la calle, me llevo fenomenal con los jugadores del Madrid. Para otra gente la rivalidad es su vida, para mí no. Lo tomo de otra manera y nunca he tenido una mala cara. Siento mucho respeto", culminó.