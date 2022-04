Robert Lewandowski, delantero de Bayern Munich. | Fuente: AFP

Bayern Munich descartó de nuevo este domingo la marcha de su delantero estrella Robert Lewandowski el próximo verano (boreal), unas horas después de las ambiguas declaraciones del polaco, al que algunos medios sitúan en el FC Barcelona la próxima temporada.

A la pregunta, "¿puede descartar una salida de Robert Lewandowski al finalizar esta temporada?", el director deportivo bávaro Hasan Salihamidzic respondió: "Sí", en una emisión en Sky Alemania el domingo.

El dirigente recordó que el contrato de la estrella de 33 años no expira hasta junio de 2023. "Está claro que ahora hablaremos de lo que pasará después", afirmó.

Salihamidzic confirmó que las negociaciones no habían comenzado aún.

"Pero vi a Lewandowski totalmente relajado, no veo en absoluto que las posiciones se enconen", añadió, mientras que el club repite desde hace semanas que está fuera de cuestión dejar irse a su mejor goleador, dos veces seguidas mejor jugador FIFA, en 2020 y 2021.

El sábado, después de la victoria 3-1 contra el Borussia Dortmund que dio al Bayern su décimo título consecutivo de campeón de la Bundesliga, Lewandowski respondió evasivamente a la pregunta sobre su futuro: "Por el momento no pasa nada, veremos. No es tan fácil para mí", afirmó, "pero muy pronto pasará algo".

Esa frase relanzó de inmediato las especulaciones sobre su posible salida. La prensa señala desde hace unos días un posible traspaso al FC Barcelona por cerca de 40 millones de euros (hacia 43 millones de dólares).

El cañonero polaco suma 48 goles en 42 partidos esta temporada con el Bayern entre todas las competiciones.

Domina la clasificación de goleadores de la Bundesliga con 33 goles (en 31 jornadas) y lidera actualmente la tabla de goleadores de la Champions, con 13 goles, aunque el Bayern está eliminado.

La palabra de Robert Lewandowski sobre Barcelona

"También he leído lo que se dice en los medios. Solo puedo decir que no tiene que ver conmigo", dijo Robert Lewandowski tras el triunfo por 3-1 ante el Borussia Dortmund que representó la décima Bundesliga consecutiva para el Bayern.



Asimismo, el delantero polaco Lewandowski apuntó que "habrá una reunión, pasará algo, pero no sabemos qué. Hay que esperar".