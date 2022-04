Barcelona ve la chance de fichar al polaco Robert Lewandowski. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KERSTIN JOENSSON

Habló tras rumores que lo ponen en Barcelona. Robert Lewandowski fue este sábado algo enigmático sobre su futuro inmediato y se limitó a decir que pronto habrá un encuentro entre Bayern Munich y sus representantes, y que todo lo que se ha dicho hasta ahora en los medios no tiene nada que ver con él.



"También he leído lo que se dice en los medios. Solo puedo decir que no tiene que ver conmigo", dijo Robert Lewandowski tras el triunfo por 3-1 ante el Borussia Dortmund que representó la décima Bundesliga consecutiva para el Bayern.



Asimismo, el delantero polaco Lewandowski apuntó que "habrá una reunión, pasará algo, pero no sabemos qué. Hay que esperar".

Lewandowski analiza la posiblidad de seguir en Bayern con Barcelona en el horizonte

Robert Lewandowski lo ha ganado todo en Bayern Munich. | Fuente: EFE | Fotógrafo: RONALD WITTEK

El popular 'Lewa' tampoco fue concreto ante una pregunta sobre si quiere o no continuar luego que termina su contrato en el Bayern y se limitó a decir que eso es algo que no depende sólo de él. Quiere que el club discuta primero con sus agentes.



"Vamos a ver qué pasa, depende de las dos partes", subrayó el internacional con la Selección de Polonia.



Robert Lewandowski, de 33 años, tiene contrato con Bayern Munich hasta junio de 2023, lo mismo que sus compañeros Thomas Müller y Manuel Neuer. La prensa española apunta que Barcelona lo tiene en la mira.



Todo apunta a que Müller y Neuer renovarán por un año más y luego seguirán definiendo su situación de acuerdo con su estado de forma.

El también exatacante del Borussia Dortmund también ha ganado una Champions League con el elenco bávaro, al igual que una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. (EFE)

