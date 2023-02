Robert Lewandowski lleva anotados 14 goles en LaLiga con camiseta del Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSEP LAGO

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, líder destacado del campeonato español, se refirió este sábado, en la víspera del partido de LaLiga en Villarreal, a la aportación al equipo del goleador polaco Robert Lewandowski: "Nos ha traído mentalidad ganadora", destacó.

"Lewandowski está muy acostumbrado a ganar títulos en el Bayern, nos ha traído esta mentalidad ganadora, de campeón" después de una temporada pasada en la que el Barça no logró ningún título, indicó el técnico barcelonista en conferencia de prensa.

"En su cabeza no entra la derrota", añadió el entrenador del Barcelona, que antes de la disputa de la 21ª jornada de la liga, aventaja en ocho puntos al Real Madrid, segundo.

El goleador polaco de 34 años ha contribuido a los buenos resultados del Barça esta temporada, sobre todo en las competiciones domésticas, con 23 goles en 26 partidos disputados.





Barcelona no se confía de su ventaja

Pese a la ventaja de los catalanes en LaLiga, Xavi Hernández no da el título por sentenciado: "Cada partido es clave, y más a estas alturas de la temporada. Estamos a ocho puntos, mañana podemos ponernos a once", aprovechando que el Real Madrid no jugará contra el Elche hasta mediados de la próxima semana por disputar este sábado la final del Mundial de Clubes.

Renovaciones en Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, sentenció que "Ansu Fati es intransferible" y dijo que no entiende por qué se habla "de estos temas ahora" cuando el mercado "ya está cerrado" antes de enfrentarse este domingo al Villarreal en un partido clave.

"Para mí Ansu Fati es intransferible. Ahora mismo no hay ningún jugador transferible. Le tengo una confianza extraordinaria. Es un jugador de presente y de futuro. No entiendo que se hable de la venta de este jugador", añadió visiblemente molesto en la rueda de prensa previa al encuentro.

El futuro de diversos jugadores del Barcelona marcó muchas de las cuestiones de la rueda de prensa. Así, también se interrogó a Xavi sobre la posible continuidad de Sergio Busquets más allá del próximo verano. "Con Busi no habrá ningún problema. Sabe que es importantísimo. Su decisión personal marcará su futuro", apuntó.





(Con información de AFP/EFE)