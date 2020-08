Philippe Coutinho, volante brasileño en Bayern. | Fuente: AFP

Ronald Koeman quiere nuevas caras en Barcelona para la temporada 2020-2021 y en esa línea maneja la posibilidad que el volante brasileño Philippe Coutinho vuelva a vestir con la camiseta azulgrana, informó Mundo Deportivo.

El medio español indicó que Coutinho se encuentra en el universo de Koeman, quien llamaría al mediocampista sudamericano de 28 años luego de la final de la Champions League que disputará con Bayern Munich.

"Al entrenador holandés del Barça le gustaría contar con Coutinho en sus planes de la próxima temporada. Por eso, quiere hablar personalmente con el mediapunta después de la final de esta noche para saber cuáles son sus planes de futuro", detalló la publicación.

Koeman quiere saber las intenciones que tiene Coutinho, que no tuvo una buena campaña en su estadía en Barcelona, club donde tiene contrato hasta 2023.

Coutinho llegó a Barza en 2018 a cambio de 120 millones fijos más otros 40 millones en diferentes variables. Actualmente se encuentra a préstamo en Bayern.

Koeman deslizó en su presentación que habrá una salida de jugadores. "No me gusta hablar de nombres, tenemos que buscar lo mejor para el club y hacer la mejor plantilla. Hay jugadores de cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, hay que respetar a todos los jugadores. Nosotros buscamos lo mejor para el club, pero si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Ha ido todo muy rápido, desde ya estamos trabajando y hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres, por respeto a los jugadores", señaló.