Ronald Koeman volvió a considera que Messi es el mejor del mundo | Fuente: AFP S | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró feliz con la evolución de su equipo en las últimas semanas afirmando que le da "un diez" y evitó entrar en más polémicas sobre el supuesto interés del PSG por Messi.

"La confianza del equipo ha subido, nos concentramos mejor que antes en ir partido a partido, sacamos nuestro orgullo en varios partidos donde tuvimos que remontar, donde pasamos bastantes problemas", afirmó Koeman en rueda de prensa.

La víspera de enfrentarse al Sevilla en la ida de las semifinales de Copa del Rey y a una semana de enfrentarse al PSG en octavos de Champions, el técnico azulgrana quiso "destacar la mentalidad del equipo".

"El carácter de los jugadores, tenemos un equipo de calidad y lo estamos haciendo con las bajas que tenemos, jugadores importantes para el equipo, doy un diez a este equipo de momento", añadió Koeman.





No más polémicas

El técnico azulgrana evitó volver a entrar en más polémicas sobre el eventual interés del PSG por Messi después que la revista France Football hiciera una portada con el astro argentino vestido con la camiseta del PSG.

A ello se unió unas declaraciones del entrenador del Olympique de Lyon, Rudi García, afirmando que Koeman no puede quejarse por ello porque también mostró su interés por el delantero Memphis Depay.

"Si ellos quieren hablar sobre el futuro de Leo, que hablen. Lo único que ahora entra un entrenador del Lyon, que parece que le gusta estar en la prensa porque quiere más protagonismo, no me importa, para mí no es importante", aseguró Koeman.

El entrenador barcelonista volvió, no obstante, a elogiar el trabajo y la trayectoria de Leo Messi, homenajeado también en la Super Bowl como uno de los mayores deportistas de la historia.

"Lo que ha hecho Messi en el Barça es algo increíble, el número de goles, de títulos. Messi el más grande en el fútbol. Siempre es difícil comparar con otros como Cruyff, Pelé o Maradona, pero lo que he visto de Messi en los últimos 15 o 20 años es algo realmente especial", sentenció.