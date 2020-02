Ronaldo Nazario en Barcelona. | Fuente: Barcelona

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario habló sobre su paso por el Barcelona y su posterior salida al término de la temporada 1996-1997 para fichar por el Inter de Milán.

"Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir”, declaró en entrevista con LaLiga 90.

El ‘Fenómeno’, que brilló en esta temporada en Barcelona, destacó que quiso quedarse en el cuadro azulgrana, aunque no tuvo la palabra final. “Si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme", agregó.

En otro momento, Ronaldo no ocultó su deseo de jugar en Real Madrid luego de su paso por el Inter. "Fui a Madrid porque quería jugar en el Madrid. Mi ilusión era jugar un día en el Madrid y peleé hasta el último momento para venir. Jugué con Roberto Carlos en la selección de Brasil y él me decía todo lo que representaba el Madrid y lo que vivía él en el Madrid. Eso se me quedó y años después quise verlo con mis propios ojos”, aseguró el actual propietario del Valladolid.

Además, el campeón mundial con Brasil dijo que sorprendió de la grandeza de Real Madrid. “Fui al Madrid y la verdad es que era más grande que lo que decía Roberto y de lo que me podría imaginar. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación y una gran presión. Están los mejores jugadores del mundo. Me encantó saber que era enorme y que podría ayudar a este club a ser aún más grande", finalizó.