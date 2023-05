¡Oficial! Sergio Busquets dejará el Barcelona al terminar esta temporada

Todo tiene su final. El volante del Barcelona Sergio Busquets, de 34 años, anunció este miércoles que dejará de pertenecer al equipo azulgrana al término de la presente temporada.



"Hola culers: Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barza", dijo el '5' azulgrana en un video compartido por el Barcelona.



El club había ofrecido a Busquets seguir una temporada más por expreso deseo del entrenador, Xavi Hernández, pero el mediocentro, que finaliza contrato el próximo 30 de junio, ha decidido no aceptar la renovación.



Busquets se va del Barcelona después 17 temporadas, en las que por el momento, ha conquistado 31 títulos (8 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa). Que seguramente sean 32, si los azulgranas se proclaman campeones de Liga en los próximos días.

¿Busquets a Arabia Saudita?

Su destino parece encaminado hacia el fútbol de la Arabia Saudita, ya que dispone de ofertas para finalizar su carrera deportiva allí.



En el vídeo de despedida, Busquets destacó que el camino en el equipo azulgrana ha sido "inolvidable" y que "la realidad ha superado" todo lo que soñó cuando fichó por el club azulgrana siendo un juvenil.



La emoción de Sergio Busquets: "Fue un orgullo"

"¿Quién me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que podría vivir quince temporadas en el mejor equipo del mundo, el club de mi vida del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador y capitán? ¿Y poder superar los 700 partidos?", afirmó el futbolista.



Y, en este sentido, apuntó que ha sido "un honor, un sueño y un orgullo" vestir la elástica azulgrana durante tantos años, pero reconoció que "todo tiene un inicio y un final".



En su carta de despedida, agradeció el centrocampista azulgrana a todas las personas del club que le han acompañado en las quince temporadas en el primer equipo, acordándose especialmente de todos los futbolistas con los que ha compartido vestuario.



"Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer hasta el último día: trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, utilleros, delegados, comunicación, directivos, presidentes...y, sobre todo, a mis compañeros, con los que he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenamientos, alegrías, tristezas y celebraciones", afirmó.



Todo ello sin olvidarse de los aficionados barcelonistas y de su familia, a la que agradeció el apoyo brindado durante toda su trayectoria, porque: "Ser del Barça es lo mejor que hay", culminó Busquets en el video.

¿Cómo el ejercicio estimula el cerebro y mejora la salud mental?

Los trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad no son fáciles de tratar. Los medicamentos ayudan a muchos, pero tienen una alta tasa de fracaso y pueden tener efectos secundarios desagradables. La terapia de conversación requiere mucho tiempo y es costosa. Y ninguno de los enfoques es adecuado para prevenir el desarrollo de los trastornos en primer lugar. Pero muchas personas pasan por alto otra opción que, cuando funciona, puede ser una de las formas más efectivas, menos perturbadoras y más económicas de controlar los trastornos de salud mental: el ejercicio.