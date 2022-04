Robert Lewandowski, goleador de Bayern. | Fuente: AFP

Este miércoles la prensa española dio a conocer que en Barcelona se realizará una cumbre entre la dirigencia azulgrana para definir la estrategia sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski, cuya continuidad en Bayern Munich no es segura para la próxima temporada pese a su contrato hasta el 2023.



Sobre Lewandowski y las chances de su fichaje para la campaña 2022-23, Jordi Cruyff, asesor técnico presidencial, puntualizó que "es un jugador que tiene contrato, somos el último en decidir. Soñar es gratis".

Asimismo en referencia al descarte del presidente de Barcelona, Joan Laporta, sobre Erling Haaland, Cruyff sostuvo que "yo no he descartado a nadie. De nombres no estoy muy dispuesto a a hablar. Ya habrá otros que respondan. Lo único que haces es molestar a los clubs donde juegan, me preocupa más la plantilla. Todos son grandes jugadores".

A pesar que Barcelona cuenta con Ferran Torres, Ansu Fati y Pierre Aubameyang, Barza aún piensa con un '9'.

Caso Frenkie De Jong

"Dije que ante las críticas que recibía, es un jugador muy valorado en el club, en el mundo del fútbol, eso lo sabéis vosotros también, y que no es momento de hablar de algo que está por encima de todo, del futuro. Lo principal es cumplir con los objetivos mínimos que teníamos que hacer", puntualizó Cruyff respecto a la continuidad de De Jong en Barza.





NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?