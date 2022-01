Dembélé no acude a la Ciudad Deportiva por una indisposición gástrica | Fuente: @FCBarcelona_es

El francés Ousmane Dembélé no acudió este domingo a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde debía presentarse para conocer la lista de convocados para jugar contra el Alavés, aquejado de un "indisposición gástrica", informó el FC Barcelona en un comunicado.



"El jugador del primer equipo Ousmane Dembélé no se ha presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tal y como estaba citado, por una indisposición gástrica", comunicó la entidad.



El internacional galo volvió a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica para viajar a Vitoria, donde este domingo (21.00 horas) el Barcelona se enfrentará al Alavés.



Como ya sucedió en los octavos de final de la Copa del Rey, Dembélé se quedó en Barcelona después de que el club le pidiera salir en el mercado de invierno ante su negativa de renovar el contrato con la entidad.



No obstante, en este ocasión, no se presentó para conocer la lista de jugadores que disputarán el partido de la jornada 22 de LaLiga Santander.

[COMUNICADO MÉDICO]



Dembélé en problemas

El delantero Ousmane Dembélé vive un conflicto actualmente con el Barcelona. El cuadro azulgrana le ha pedido que salga en este mercado de invierno ante su negativa de aceptar las propuestas de renovación.

El jugador considera que el Barcelona lo está presionando más de la cuenta. En un comunicado en Instagram aseguró que no es un hombre que tenga por "costumbre ceder al chantaje".

Dembélé, que termina su contrato actual con el Barza en junio de este año 2022, afirmó que sigue "plenamente implicado y a disposición del club y del entrenador".

