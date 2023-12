Barcelona vs. Almería EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 18 de LaLiga EA Sports

Barcelona vs. Almería EN VIVO: se enfrentan este miércoles 20 de diciembre por la fecha 18 de LaLiga EA Sports.

El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por las señales de DSports y DGO. También podrás seguir el cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llega Barcelona al partido?

El vigente campeón de liga no tiene margen de error en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Parece un tópico, pero no por ello es menos cierto. En pleno mes de diciembre, con casi la mitad del campeonato completado, los de Xavi ocupan la tercera posición, a nueve puntos del líder, el cada vez menos sorprendente Girona, y a siete del Real Madrid.



Ya no es una cuestión de buen juego como el que, según insiste el técnico de Terrassa, sus jugadores practicaron en los dos últimos pinchazos consecutivos en Liga contra el Girona (2-4) y el Valencia (1-1), sino de resultados.



Y, para ello, el Barça debe volver a ser fuerte en las áreas, siendo solvente en defensa y efectivo en ataque, las señas de identidad con las que el pasado curso conquistó LaLiga y la Supercopa de España.



Mientras intenta dar con la tecla, el bloque de Xavi está más cerca de los puestos que dan acceso a la Liga Europa, a tres puntos, que del liderato, motivo más que suficiente para apretar el acelerador incluso ante un rival que todavía no sabe lo que es sumar tres puntos.



No se espera, pues, que Xavi apueste por muchas rotaciones, más allá de los cambios obligados por las bajas de Frenkie de Jong, sancionado, y Pedro González 'Pedri', que en el último entrenamiento ha notado unas molestias musculares.



Su lugar lo podrían ocupar Fermín López, Sergi Roberto u Oriol Romeu, que en la derrota contra el Amberes (3-2) cometió dos errores en la salida de balón que desencadenaron en los dos primeros tantos del equipo belga, o incluso algún futbolista del filial.



En defensa, Christensen tomó un respiro en Mestalla y podría recuperar su puesto en sustitución del discutido Jules Koundé. En la punta de ataque, Robert Lewandowski parece tener la titularidad asegurada pese al desencuentro con el gol que arrastra, mientras que no se descarta que Xavi pueda dar descanso a Joao Félix o Raphinha, dando la alternativa a Ferran Torres o Lamine Yamal.



Ante las bajas de De Jong, Ter Stegen, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, Gavi y Pedri, el técnico del equipo catalán recurrirá a jugadores del filial para completar la convocatoria que todavía no ha dado a conocer.



Justo después del partido contra el Almería, los futbolistas disponibles del primer equipo viajarán directamente a Dallas, donde el día 21 de diciembre (20.00 horas de Estados Unidos; las 03.00 horas del 22 de diciembre de España) se medirán al Club América de México.



Todo a punto para una nueva jornada.

¿Cómo llega Almería al cotejo?

Almería cierra, antes del parón navideño, una primera parte de la temporada caótica en la que no ha conseguido sumar nada más que a base de empates (5) y que sigue pensando en la salvación, aunque la cita del miércoles puede que no sea el día idóneo para empezar a escalar desde la cola de la clasificación.



El equipo andaluz acude al estadio de Montjuic sin haber rescatado las buenas sensaciones que pretendía. El pasado domingo, en casa ante el RCD Mallorca (0-0), hizo una primera parte plana y una segunda en la que tampoco adquirió sensaciones positivas.



De esa cita, la segunda del campeonato en la que los rojiblancos consiguieron mantener su puerta a cero, segunda consecutiva en casa -Betis (0-0)- Gaizka Garitano pierde efectivos, ya que tanto Lucas Robertone como Gonzalo Melero tuvieron que abandonar el terreno de juego con dolencias, el argentino en el aductor de la pierna derecha, pero también sancionado, y el madrileño en el sóleo.



El equipo también sigue sin contar por lesión con jugadores como Luis Suárez, Marezi, Marc Pubill o Koné, siendo tres de estos los encargados de hacer gol y de los que adolece desde casi el pasado octubre, por lo que el Almería deberá seguir utilizando segundas opciones para crear peligro, algo que acusó el domingo.



Todo apunta a que el técnico vasco no 'romperá' el sistema de jugar con tres centrales, que ha sido norma generalizada en los dos últimos partidos, para ser más sólidos en el balance defensivo y no conceder ocasiones.



Posiblemente Pozo y Sergio Akieme serán los que ocupen los costados, con Chumi, César Montes, que no hizo una buena primera parte frente al cuadro de Javier Aguirre, y Édgar González, que sí parece haber encontrado la forma.



Sin Robertone ni Melero, el centro del campo apunta a que será formado por Dion Lopy y Baba, mientras que podrían aparecer Leo Baptistao y Embarba por los costados, aunque Sergio Arribas también entra en la quiniela incluso como 'falso nueve' compitiendo por ese puesto con Ramazani.

Barcelona vs. Almería: posibles alineaciones

Barcelona: Peña; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Sergi Roberto, Gündogan, Fermín López; Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres.



Almería: Luis Maximiano; Pozo, Chumi, César Montes, Édgar, Akieme; Baptistao, Baba, Lopy, Sergio Arribas; y Ramazani.

¿A qué hora empieza Barcelona vs. Almería por LaLiga?

El encuentro entre Barcelona vs. Almería se jugará a la 1:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 10:00 a.m.

¿Por dónde ver el partido Barcelona vs. Almería por TV?

El encuentro será transmitido EN VIVO por la señal de DSports y DGO. También podrás seguir EN DIRECTO ONLINE las incidencias por RPP.pe.